Tous au compost À côté de la piscine Casteljaloux
Tous au compost À côté de la piscine Casteljaloux mercredi 1 avril 2026.
Tous au compost
À côté de la piscine 57 Route de la Métairie Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Quinzaine nationale du compostage de proximité. 13° édition
Utilisateurs ou curieux, venez partager un moment convivial sous forme d’apéro-compost au site de compostage de la piscine de Casteljaloux.
Nous discuterons de l’importance du compostage pour enrichir nos sols. C’est également l’occasion de rencontrer les autres utilisateurs et de partager un moment convivial. .
À côté de la piscine 57 Route de la Métairie Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 65 60 biodechets@3clg.fr
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English : Tous au compost
L’événement Tous au compost Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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