Tous au compost

Le Grand Bain Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Quinzaine nationale du compostage de proximité. 13° édition

Utilisateurs ou curieux, venez partager un moment convivial sous forme d’apéro-compost au site de compostage de la piscine de Casteljaloux.

Nous discuterons de l’importance du compostage pour enrichir nos sols. C’est également l’occasion de rencontrer les autres utilisateurs et de partager un moment convivial. .

Le Grand Bain Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 65 60 biodechets@3clg.fr

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English : Tous au compost

L’événement Tous au compost Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Coteaux et Landes de Gascogne