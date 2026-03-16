Tous au compost! Place du Marché Châteauneuf-du-Faou
Tous au compost! Place du Marché Châteauneuf-du-Faou mercredi 1 avril 2026.
Tous au compost!
Place du Marché Marché Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 08:00:00
fin : 2026-04-01 13:30:00
Date(s) :
2026-04-01
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L’événement national annuel, qui valorise la pratique du compostage de proximité des déchets organiques.
Mercredi 1er avril Stand d’informations et vente composteurs Marché de Châteauneuf-du-Faou 8h-13h
Mercredi 8 avril Stand d’informations et vente composteurs Médiathèque de Coray 14h-18h30
Jeudi 9 avril Rencontre Redécouvrons le vivant, au cœur de nos jardins
à 18h au 13, 13 rue du général De Gaulle à Châteauneuf-du-Faou (avec pause gourmande)
́ ́ 2 Jeudis 2 demain .
Place du Marché Marché Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
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English : Tous au compost!
L’événement Tous au compost! Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou