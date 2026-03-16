Tous au compost! Pors Clos Châteauneuf-du-Faou

Tous au compost!

Pors Clos 13 rue du Général de Gaulle Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

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L’événement national annuel, qui valorise la pratique du compostage de proximité des déchets organiques.

Mercredi 1er avril Stand d’informations et vente composteurs Marché de Châteauneuf-du-Faou 8h-13h

Mercredi 8 avril Stand d’informations et vente composteurs Médiathèque de Coray 14h-18h30

Jeudi 9 avril Rencontre Redécouvrons le vivant, au cœur de nos jardins

à 18h au 13, 13 rue du général De Gaulle à Châteauneuf-du-Faou (avec pause gourmande)

́ ́ 2 Jeudis 2 demain .

Pors Clos 13 rue du Général de Gaulle Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

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English : Tous au compost!

L’événement Tous au compost! Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou