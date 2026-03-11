Tous au compost Compost Tour de Pons

place Saint Vivien Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

La Communauté des Communes de Haute-Saintonge vous invite à participer à une déambulation à la découverte des composteurs de la commune, suivi d’un moment gourmand autour du compostage.

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place Saint Vivien Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 12 11 contact@haute-saintonge.org

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English :

The Communauté des Communes de Haute-Saintonge invites you to take part in a tour of the commune’s composters, followed by a gourmet composting experience.

L’événement Tous au compost Compost Tour de Pons Pons a été mis à jour le 2026-03-24 par CDC de Haute Saintonge