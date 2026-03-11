Tous au compost Compost Tour de Pons Pons
Tous au compost Compost Tour de Pons Pons mercredi 8 avril 2026.
Tous au compost Compost Tour de Pons
place Saint Vivien Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
La Communauté des Communes de Haute-Saintonge vous invite à participer à une déambulation à la découverte des composteurs de la commune, suivi d’un moment gourmand autour du compostage.
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place Saint Vivien Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 12 11 contact@haute-saintonge.org
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English :
The Communauté des Communes de Haute-Saintonge invites you to take part in a tour of the commune’s composters, followed by a gourmet composting experience.
L’événement Tous au compost Compost Tour de Pons Pons a été mis à jour le 2026-03-24 par CDC de Haute Saintonge
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