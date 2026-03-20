Tous au compost

Rue de Maa Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Démarrons cette 13ème édition de Tous au compost au sein de l’Ecolieu Jeanot, support pédagogique idéal pour cette fête du compostage!

Baptiste Lacroix référent départemental des Landes pour le Réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine intervient pour vous proposer une déambulation dans le jardin

Démarrons cette 13ème édition de Tous au compost au sein de l’Ecolieu Jeanot, support pédagogique idéal pour cette fête du compostage!

Baptiste Lacroix référent départemental des Landes pour le Réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine intervient pour vous proposer une déambulation dans le jardin et une animation autour du compost. .

Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 98 81 31

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English : Tous au compost

Let’s kick off this 13th edition of Tous au compost at Ecolieu Jeanot, the ideal educational setting for this composting festival!

Baptiste Lacroix, Landes departmental referent for the Réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine, will be on hand to take you on a tour of the garden

L’événement Tous au compost Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tartas