Tous au Golf Route de Prat Bégard
Tous au Golf Route de Prat Bégard samedi 4 avril 2026.
Tous au Golf
Route de Prat Golf de Bégard Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 17:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-04
Venez profiter d’1H30 de découverte du golf gratuite dans un cadre calme et verdoyant. Inscription obligatoire. .
Route de Prat Golf de Bégard Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 47 17 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tous au Golf Bégard a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
Prochains événements à Bégard (Côtes-d'Armor)
- Armoripark Journée des Loisirs Lieu-dit Guénézan Bégard — 12 avril 2026
- La Bear’Color Rue Jules Ferry Bégard — 12 avril 2026
- Stage de Golf Enfants Route de Prat Bégard — 13 avril 2026
- Atelier Jeux de société pour les ados ! Médiathèque Bégard — 15 avril 2026
- Après-midi Belote Médiathèque Bégard — 18 avril 2026