Tous au Golf ! Le Vallon Biéville-Beuville
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01
fin : 2026-04-30
2026-04-01
Venez découvrir le golf grâce à une initiation gratuite* d’une heure encadrée par un moniteur certifié.
*Prêt du matériel et seaux de balles inclus
Le Vallon Golf de Caen la mer Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie +33 2 31 94 72 09 contact@golf-caenlamer.fr
English : Tous au Golf !
Come and discover golf with a free* one-hour introductory course supervised by a certified instructor.
*Loan of equipment and buckets of balls included.
