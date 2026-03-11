Tous au Golf ! Le Vallon Biéville-Beuville

Tous au Golf !

Le Vallon Golf de Caen la mer Biéville-Beuville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

Venez découvrir le golf grâce à une initiation gratuite* d’une heure encadrée par un moniteur certifié.

*Prêt du matériel et seaux de balles inclus

Le Vallon Golf de Caen la mer Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie +33 2 31 94 72 09 contact@golf-caenlamer.fr

English : Tous au Golf !

Come and discover golf with a free* one-hour introductory course supervised by a certified instructor.

*Loan of equipment and buckets of balls included.

L’événement Tous au Golf ! Biéville-Beuville a été mis à jour le 2026-03-09 par Calvados Attractivité