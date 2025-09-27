Tous au Golf ! Clansayes

Tous au Golf ! Clansayes samedi 27 septembre 2025.

Tous au Golf !

Chemin de la Balle Blanche Clansayes Drôme

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Rejoignez nous !

Trouvez votre initiation

Chemin de la Balle Blanche Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 96 70 14 benoitmauringdp@gmail.com

English :

Come and join us!

Find your initiation

German :

Schließen Sie sich uns an!

Finden Sie Ihre Initiation

Italiano :

Vieni e unisciti a noi!

Trova la tua iniziazione

Espanol :

¡Ven y únete a nosotros!

Encuentra tu iniciación

