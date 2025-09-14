Tous au golf Édition Septembre 2025 Parc du Château Tanlay

Tous au golf Édition Septembre 2025 Parc du Château Tanlay dimanche 14 septembre 2025.

Parc du Château Golf de Tanlay Tanlay Yonne

Début : 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-28 16:30:00

2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28

Tous au golf ! Venez découvrir le golf lors de cette initiation gratuite !

Que vous soyez débutant ou curieux, c’est l’occasion idéale pour vous initier à ce sport dans une ambiance conviviale et détendue.

Ne manquez pas cette opportunité de tester vos talents sur le green ! .

Parc du Château Golf de Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 72 92

