Tous au golf Initiation gratuite Route de Domfront Bagnoles de l’Orne Normandie

Tous au golf Initiation gratuite

Route de Domfront Golf Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-11

L’initiative, destinée à faire découvrir la discipline, mobilisera plusieurs centaines de structures à travers la France. La liste des clubs participants (parmi les 700 structures affiliées à la Fédération) doit être mise en ligne à partir du 19 mars sur le site de la ffgolf, avec des modalités d’inscription définies par chaque établissement. Les initiations, d’une durée moyenne d’1h30, sont gratuites et accessibles sur réservation, le matériel étant prêté sur place, avec une simple tenue confortable et des baskets.

Pour cette nouvelle édition, la fédération choisit d’appuyer son discours sur la respiration, la marche et la reconnexion à la nature, plutôt que sur la seule dimension sportive ou performance. L’objectif affiché est d’élargir la base de curieux, au-delà des profils traditionnellement visés par les clubs, en parlant aussi à un public en quête d’activité de plein air, de déconnexion et de pratique “douce”.

Le golf est présenté comme une réponse possible aux enjeux de sédentarité et de stress du quotidien, via 6 à 8 kilomètres de marche en extérieur et un temps de pratique long, propice au ralentissement.

Régulièrement reconduite au printemps et à l’automne, l’opération Tous au golf s’inscrit dans une stratégie plus large de démocratisation de la pratique, portée par la fédération et ses structures affiliées. Ces dernières années, “Tous au golf” a permis de toucher plusieurs dizaines de milliers de personnes, selon les chiffres communiqués par la ffgolf, en offrant un premier contact encadré avec la discipline.

Créé en 1927 au cœur de la forêt des Andaines, le golf 9 trous dispose d’un cadre hors du commun.

Entouré d’arbres, il domine la clairière du Gué aux Biches que traverse une rivière souvent en jeu au bord des fairways. Il est plus technique que physique. Pour 18 trous, le SSS est à 66,4 pour les hommes et 71,8 pour les femmes pour un par total à 66 et le parcours s’étend sur 4 776m (étalonnage récent).

Plat et très agréable à jouer, le parcours n’est néanmoins pas facile à scorer. Normal si l’on considère qu’à la rivière, en jeu sur 7 trous, s’ajoutent de nombreux hors limites et qu’il n’y a aucun par 5 pour respirer. Les cerfs et les biches, qui n’hésitent pas à venir sur les greens, peuvent également vous distraire… .

Route de Domfront Golf Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 72 28 27 89 victorjoffray@gmail.com

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English : Tous au golf Initiation gratuite

L’événement Tous au golf Initiation gratuite Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne