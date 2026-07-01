Tous au golf Initiation Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart

Informations pratiques

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart

Tous au golf Initiation

Golf de la Marterie 210 Allée du Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15 18:30:00

Date(s) :

2026-07-15

17h 18h30. Venez découvrir le golf en famille ou entre amis. Aucun niveau requis. Tout le matériel est prêté. Accueil à partir de 16h45. Places limitées, inscription obligatoire. Gratuit

L’association sportive du Golf de la Marterie vous invite à une initiation gratuite.

Venez découvrir le golf en famille ou entre amis.

Aucun niveau requis. Tout le matériel est prêté.

Accueil à partir de 16h45. Places limitées, inscription obligatoire. .

Golf de la Marterie 210 Allée du Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 61 00

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English : Tous au golf Initiation

5:00 p.m. 6:30 p.m. Come discover golf with family or friends. No experience required. All equipment is provided. Check-in begins at 4:45 p.m. Limited spaces; registration required. Free

L’événement Tous au golf Initiation Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère