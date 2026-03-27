Tous au golf Journée portes ouvertes Le Clos Foucher La Selle-la-Forge

Tous au golf Journée portes ouvertes

Le Clos Foucher Gol Flers Le Houlme La Selle-la-Forge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Découverte du parcours de golf avec des golfeurs/golfeuses.

Initiations gratuites de 9h30 à 12h avec les membres de l’association sportive et de 13h30 à 15h et de 15h30 à 17h avec Victor JOFFRAY, entraineur diplômé d’état et joueur professionnel de golf.

Sur réservation au 06 72 28 27 89 ou victorjoffray@gmail.com.

Animations pour tous !!! .

Le Clos Foucher Gol Flers Le Houlme La Selle-la-Forge 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 42 83 golf.flers.lehoulme@wanadoo.fr

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English : Tous au golf Journée portes ouvertes

L’événement Tous au golf Journée portes ouvertes La Selle-la-Forge a été mis à jour le 2026-03-27 par Flers agglo