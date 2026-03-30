Tous au Golf Golf de la Porcelaine Panazol
Tous au Golf Golf de la Porcelaine Panazol vendredi 3 avril 2026.
Tous au Golf
Golf de la Porcelaine Allée de Celicroux Panazol Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-05 2026-04-10 2026-04-12 2026-04-17 2026-04-19
Et si vous profitiez de cette année pour découvrir un sport en pleine nature, alliant précision, concentration et convivialité ? Les équipes du Golf de la Porcelaine propose une initiation 100% gratuite pour vous immerger dans l’univers du golf et vivre une première expérience ludique et accessible.
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Golf de la Porcelaine Allée de Celicroux Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 10 69
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English : Tous au Golf
L’événement Tous au Golf Panazol a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole
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