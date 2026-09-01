Tous au golf ! Golf aux Daims Saint-Riquier-ès-Plains
samedi 19 septembre 2026 · Golf aux Daims · Saint-Riquier-ès-Plains
Informations pratiques
Saint-Riquier-ès-Plains
Tous au golf !
Golf aux Daims 485 Route du Golf Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Envie de vous initier au golf gratuitement ?
En septembre, le Golf aux Daims à Saint-Riquier-ès-Plains participe à l’opération nationale « Tous au Golf », en partenariat avec la ffgolf – Fédération française de golf
Sportif, curieux ou simplement en quête d’un moment en pleine nature : cette initiation est entièrement gratuite et le matériel est fourni sur place.
Les créneaux d’initiations gratuites :
> Samedi 29 août : 14 h 00 – 16 h 00
> Mercredi 2 septembre : 14 h 00 – 16 h 00
> Samedi 5 septembre : toute la journée
> Samedi 12 septembre : 14 h 00 – 16 h 00
> Samedi 19 septembre : 14 h 00 – 16 h 00
> Samedi 26 septembre : 14 h 00 – 16 h 00 .
Golf aux Daims 485 Route du Golf Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 44 51 02 56 accueil@golfauxdaims.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tous au golf !
L’événement Tous au golf ! Saint-Riquier-ès-Plains a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Saint-Riquier-ès-Plains (Seine-Maritime)
- Tous au golf ! Golf aux Daims Saint-Riquier-ès-Plains 26 septembre 2026
- Marché de l’avent Saint-Riquier-ès-Plains 13 décembre 2026