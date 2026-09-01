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Tous au golf ! Golf aux Daims Saint-Riquier-ès-Plains

samedi 26 septembre 2026 · Golf aux Daims · Saint-Riquier-ès-Plains

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Golf aux Daims
Adresse
485 Route du Golf
Ville
76460 Saint-Riquier-ès-Plains
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Riquier-ès-Plains

Tous au golf !

Golf aux Daims 485 Route du Golf Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Envie de vous initier au golf gratuitement ?
En septembre, le Golf aux Daims à Saint-Riquier-ès-Plains participe à l’opération nationale « Tous au Golf », en partenariat avec la ffgolf – Fédération française de golf
Sportif, curieux ou simplement en quête d’un moment en pleine nature : cette initiation est entièrement gratuite et le matériel est fourni sur place.

Les créneaux d’initiations gratuites :
> Samedi 29 août : 14 h 00 – 16 h 00
> Mercredi 2 septembre : 14 h 00 – 16 h 00
> Samedi 5 septembre : toute la journée
> Samedi 12 septembre : 14 h 00 – 16 h 00
> Samedi 19 septembre : 14 h 00 – 16 h 00
> Samedi 26 septembre : 14 h 00 – 16 h 00   .

Golf aux Daims 485 Route du Golf Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 44 51 02 56  accueil@golfauxdaims.fr

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English : Tous au golf !

L’événement Tous au golf ! Saint-Riquier-ès-Plains a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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