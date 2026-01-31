Tous au jardin 2026 Pontivy
Tous au jardin 2026 Pontivy samedi 11 avril 2026.
Tous au jardin 2026
Place Bourdonnay du Clézio Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
La fête du végétal en centre-ville de Pontivy réunit des pépiniéristes, des artisans cosmétiques, des créateurs décoratifs de jardin, de la restauration végétarienne….
Des ventes de plantes et animations autour du jardin seront proposés toute la journée par des associations et partenaires .
Place Bourdonnay du Clézio Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Tous au jardin 2026 Pontivy a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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