Tous au jardin avec Bul’ de Mômes Saint-Ouen-les-Vignes

Tous au jardin avec Bul’ de Mômes

Rue des Souchardières Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

Venez participer à un atelier jardinage et fabriquer des bombes à graines de fleurs d’automne avec l’association Bul’ de Mômes, le mercredi 15 octobre à Saint-Ouen-les-Vignes, de 14h à 16h.

Apportez un goûter à partager pour le déguster tous ensemble !

Pour ceux qui le souhaitent départ groupé depuis Bul’ de Mômes au 6 chemin de l’étang rendez-vous à 13h30 pour aller au jardin ensemble.

Gratuit. Atelier ouvert à tous, petits et grands.

Sur inscription par mail à espaceviesociale@buldemomes.fr

Rue des Souchardières Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire espaceviesociale@buldemomes.fr

English : Everyone to the garden with Bul’de Mômes

Come and take part in a gardening workshop to make autumn flower seed bombs with the Bul’ de Mômes association on Wednesday 15 October in Saint-Ouen-les-Vignes, from 2pm to 4pm.

German :

Nehmen Sie an einem Gartenworkshop teil und stellen Sie Samenbomben für Herbstblumen mit dem Verein Bul’ de Mômes her, am Mittwoch, den 15. Oktober, in Saint-Ouen-les-Vignes, von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di giardinaggio e realizzate bombe di semi di fiori autunnali con l’associazione Bul’ de Mômes, mercoledì 15 ottobre a Saint-Ouen-les-Vignes, dalle 14.00 alle 16.00.

Espanol : Todos al jardín con Bul’ de Mômes

¡Todos al jardín! Venid a participar en un taller de jardinería y fabricad bombas de semillas de flores otoñales con la asociación Bul’ de Mômes el 15 de octubre en Saint-Ouen-les-Vignes, de 14:00 a 16:00.

