Tous au jardin Le Grand-Quevilly
Tous au jardin Le Grand-Quevilly samedi 13 juin 2026.
Le Grand-Quevilly
Tous au jardin
36B Rue Adolphe Thiers Le Grand-Quevilly Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
La Ville de Grand Quevilly célèbre la nature en ville le samedi 13 juin, de 14h à 18h, avec un programme festif autour de la biodiversité, de l’environnement et du jardinage pour toute la famille.
Une après-midi entière d’animations conviviales pour toute la famille est proposée
>> Dons de plantes, de bulbes et de graines par les agents des espaces verts de la Ville et la grainothèque
>> Visite de la Roseraie en fleurs par les agents des espaces verts de la Ville. Inscriptions sur https://forms.gle/D628rjfcezPNYLoY8
>> Quatuor à cordes sous le kiosque à partir de 16h par l’EmAG
>> Information sur le prêt de broyeur par les agents des espaces verts de la Ville
>> Découverte des ruches par Mme Condor, apicultrice pour la Ville
>> Présentation des différents lieux de culture de la Ville (Verger de collection, jardins partagés) par On va semer et Joël Hauville, jardinier à la retraite et ancien responsable du Verger Conservatoire du Jardin des Plantes de Rouen
>> Stand sur la transition énergétique par Energies Métropole Rouen
>> Visite de l’exposition de Mika Ninagawa dans le cadre de Normandie Impressionniste par la Maison des Arts Agnès-Varda de Grand Quevilly
>> Découvrir les différentes variétés de tomates par l’AMAP de Grand Quevilly
>> Sensibilisation au gaspillage végétal par Les Réanimés de la Terre. Pour sauver des plantes destinées à être jetées et leur redonner une nouvelle vie. Plus d’infos https://www.facebook.com/photo?fbid=122114336871276496&set=a.122093631945276496
>> Sensibilisation au compostage par le Smédar
>> Fabrication de petits bateaux par Les causeries de Marmantine
>> Fabrication de bougies en cire d’abeille par la Roulotte scarabée
>> Zoom sur les aromatiques et fabrication de sels aromatiques par On va semer
>> Atelier créatif les arbres dans les arts par Citémomes
>> Atelier d’éveil à la nature et fabrication de bombes à graines par Va nu pieds
>> Balade Les bienfaits des plantes sauvages à 16h Rendez-vous sur le stand de l’Atelier des sens
>> Sieste musicale de 14h à 15h15 par Mathieu Lair, musicien
>> Création de terrarium avec des objets du quotidien par Chic Planète (objets fournis sur place)
>> Jardin sans pétrole et les semences paysannes par Triticum
Toutes ces activités sont gratuites et ouvertes à tous.
En partenariat avec Énergies Métropole Rouen Normandie, le Smédar, Des tours au jardin et l’Ecole de musique de Grand Quevilly (EmAG). .
36B Rue Adolphe Thiers Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie
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English : Tous au jardin
L’événement Tous au jardin Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme Rouen tourisme
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