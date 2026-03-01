TOUS AU MUSÉE ! Musée en liberté Savigny-en-Véron

TOUS AU MUSÉE ! Musée en liberté

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Tous publics

Tous publics

À l’occasion du Printemps des Poètes, immergez-vous au cœur des œuvres d’arts et vivez un moment de liberté à travers diverses activités. En famille ou entre amis, profitez d’un concert, jouez avec les mots et les matières en atelier et découvrez des œuvres en poésie. Libérez-vous au musée ! 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

For the general public

For Printemps des Poètes, immerse yourself in works of art and experience a moment of freedom through a variety of activities. With family or friends, enjoy a concert, play with words and materials in a workshop and discover works of poetry. Free yourself at the mu

