TOUS AU MUSÉE ! Musée en liberté Savigny-en-Véron dimanche 29 mars 2026.
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 5 EUR
Dimanche 2026-03-29
2026-03-29
À l'occasion du Printemps des Poètes, immergez-vous au cœur des œuvres d'arts et vivez un moment de liberté à travers diverses activités. En famille ou entre amis, profitez d'un concert, jouez avec les mots et les matières en atelier et découvrez des œuvres en poésie. Libérez-vous au musée !
Tous publics
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr
For the general public
For the general public. For Printemps des Poètes, immerse yourself in works of art and experience a moment of freedom through a variety of activities. With family or friends, enjoy a concert, play with words and materials in a workshop and discover works of poetry. Free yourself at the museum!
