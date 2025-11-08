TOUS AU SPECTACLE Calce

TOUS AU SPECTACLE

Le Département vous donne rendez-vous tout au long de la saison pour une nouvelle tournée placée sous le signe du partage et de la découverte. Elle s’arrête chez nous la semaine prochaine et reviendra le 4 avril.

English :

The Département invites you to join us throughout the season for a new tour dedicated to sharing and discovery. The tour stops here next week and returns on April 4.

German :

Das Département lädt Sie die ganze Saison über zu einer neuen Tournee ein, die im Zeichen des Teilens und Entdeckens steht. Sie macht nächste Woche bei uns Halt und kehrt am 4. April zurück.

Italiano :

Per tutta la stagione, il Dipartimento vi accompagnerà in un nuovo tour di scoperta e condivisione. Il tour si ferma qui la prossima settimana e ritorna il 4 aprile.

Espanol :

Durante toda la temporada, el Département le acompañará en un nuevo viaje para descubrir y compartir. La gira se detiene aquí la semana que viene y regresa el 4 de abril.

