TOUS AU SPECTACLE SPECTACLE HANABI Bages
TOUS AU SPECTACLE SPECTACLE HANABI Bages dimanche 19 avril 2026.
TOUS AU SPECTACLE SPECTACLE HANABI
Bages Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
La compagnie Choré-encore présente Hanabi. Univers inspiré de la culture japonaise. A la salle des fêtes.
Gratuit. A partir de 5 ans.
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Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25
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English :
The Choré-encore company presents Hanabi. A universe inspired by Japanese culture. At the Salle des fêtes.
Free admission. Ages 5 and up.
L’événement TOUS AU SPECTACLE SPECTACLE HANABI Bages a été mis à jour le 2026-03-10 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE