TOUS AU SPECTACLE SPECTACLE HANABI Bages

TOUS AU SPECTACLE SPECTACLE HANABI Bages 2026-04-19

TOUS AU SPECTACLE SPECTACLE HANABI Bages dimanche 19 avril 2026.

TOUS AU SPECTACLE SPECTACLE HANABI

Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

La compagnie Choré-encore présente Hanabi. Univers inspiré de la culture japonaise. A la salle des fêtes.
Gratuit. A partir de 5 ans.
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Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25 

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English :

The Choré-encore company presents Hanabi. A universe inspired by Japanese culture. At the Salle des fêtes.
Free admission. Ages 5 and up.

L’événement TOUS AU SPECTACLE SPECTACLE HANABI Bages a été mis à jour le 2026-03-10 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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