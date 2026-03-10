TOUS AU SPECTACLE SPECTACLE HANABI

Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La compagnie Choré-encore présente Hanabi. Univers inspiré de la culture japonaise. A la salle des fêtes.

Gratuit. A partir de 5 ans.

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Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25

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English :

The Choré-encore company presents Hanabi. A universe inspired by Japanese culture. At the Salle des fêtes.

Free admission. Ages 5 and up.

L’événement TOUS AU SPECTACLE SPECTACLE HANABI Bages a été mis à jour le 2026-03-10 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE