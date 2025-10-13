Tous Au Sport: Forum di bien être Waldighofen

6 Rue de la République Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Lundi 2025-10-13 16:00:00

fin : 2025-10-13

2025-10-13

Forum du bien être pour les personnes qui sont en traitement ou non contre le cancer. Réservation Conseillée

6 Rue de la République Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 63 93 62 innovation@msstousausport.org

English :

Wellness forum for people undergoing cancer treatment or not. Reservation recommended

German :

Forum für Wohlbefinden für Menschen, die sich in einer Krebsbehandlung befinden oder nicht. Reservierung empfohlen

Italiano :

Forum di benessere per persone in trattamento oncologico e non. Prenotazione consigliata

Espanol :

Foro de bienestar para personas en tratamiento contra el cáncer o no. Se recomienda reservar

