Tous Au Sport Waldighofen

Tous Au Sport Waldighofen vendredi 10 octobre 2025.

Tous Au Sport

6 Rue de la République Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-20

1 seul objectif prendre soin de soi: séances de sensibilisation et d’activités physiques adaptés. Réservation conseillée au 06 69 63 93 62

Plusieurs dates, plusieurs intervenants, mais un seul objectif: prendre soin de soi.

La Maison Sport Santé Tous Au Sport propose des séances de sensibilisation et d’activités physiques adaptées. .

6 Rue de la République Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 63 93 62 innovation@msstousausport.org

English :

1 single objective: take care of yourself: awareness-raising sessions and adapted physical activities. Reservations recommended: 06 69 63 93 62

German :

ein einziges Ziel: auf sich selbst achten: Sensibilisierungssitzungen und angepasste körperliche Aktivitäten. Reservierung empfohlen unter 06 69 63 93 62

Italiano :

1 unico obiettivo: prendersi cura di sé: sessioni di sensibilizzazione e attività fisiche adattate. Si consiglia la prenotazione al numero 06 69 63 93 62

Espanol :

1 único objetivo: cuidarse: sesiones de sensibilización y actividades físicas adaptadas. Se recomienda reservar en el 06 69 63 93 62

L’événement Tous Au Sport Waldighofen a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme du Sundgau