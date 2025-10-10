Tous Au Sport Waldighofen
Tous Au Sport Waldighofen vendredi 10 octobre 2025.
Tous Au Sport
6 Rue de la République Waldighofen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-10 10:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10 2025-10-20
1 seul objectif prendre soin de soi: séances de sensibilisation et d’activités physiques adaptés. Réservation conseillée au 06 69 63 93 62
Plusieurs dates, plusieurs intervenants, mais un seul objectif: prendre soin de soi.
La Maison Sport Santé Tous Au Sport propose des séances de sensibilisation et d’activités physiques adaptées. .
6 Rue de la République Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 63 93 62 innovation@msstousausport.org
English :
1 single objective: take care of yourself: awareness-raising sessions and adapted physical activities. Reservations recommended: 06 69 63 93 62
German :
ein einziges Ziel: auf sich selbst achten: Sensibilisierungssitzungen und angepasste körperliche Aktivitäten. Reservierung empfohlen unter 06 69 63 93 62
Italiano :
1 unico obiettivo: prendersi cura di sé: sessioni di sensibilizzazione e attività fisiche adattate. Si consiglia la prenotazione al numero 06 69 63 93 62
Espanol :
1 único objetivo: cuidarse: sesiones de sensibilización y actividades físicas adaptadas. Se recomienda reservar en el 06 69 63 93 62
L’événement Tous Au Sport Waldighofen a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme du Sundgau