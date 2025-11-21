Tous au théâtre ! Les copropriétaires Salle Multi-activités Morlaàs

Tous au théâtre ! Les copropriétaires

Salle Multi-activités Passage sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-21

Lors d’une réunion de copropriétaires, tout dégénère, les règlements de comptes fusent et les querelles prennent des tournures inattendues !

Par la Compagnie Yeswecap. .

Salle Multi-activités Passage sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 40 41

