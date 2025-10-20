Tous au vert ! Atelier « Éveil et sens » Les Achards
Tous au vert ! Atelier « Éveil et sens » Les Achards lundi 20 octobre 2025.
Tous au vert ! Atelier « Éveil et sens »
Communauté de communes, 2 rue Michel Breton Les Achards Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-23 10:30:00
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24
.
Communauté de communes, 2 rue Michel Breton Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49 contact@achards-tourisme.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tous au vert ! Atelier « Éveil et sens » Les Achards a été mis à jour le 2025-09-17 par CDT85