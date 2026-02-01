Tous au village d’Artix Soirée Fritons Sénaillac-Lauzès
Tous au village d’Artix Soirée Fritons Sénaillac-Lauzès samedi 28 février 2026.
Tous au village d’Artix Soirée Fritons
Sénaillac-Lauzès Lot
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Tous au village d'Artix ! Le comité des fêtes d'Artix organise à la salle des fêtes une soirée fritons.
Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 08 50 41 70
English :
Tous au village d'Artix! The comité des fêtes d'Artix is organizing a fritons evening at the salle des fêtes.
