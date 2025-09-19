« TOUS AUTOUR DU FRUIT-A-PAIN » MOULIN HYDROELECTRIQUE DU GROS-MORNE Gros-Morne

« TOUS AUTOUR DU FRUIT-A-PAIN » MOULIN HYDROELECTRIQUE DU GROS-MORNE Gros-Morne vendredi 19 septembre 2025.

Tarif 10 euros avec Collation Offerte

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-22T00:00:00

Visite du MOULIN et de la RUE CASES-NEGRES

Pêche aux écrevisses de rivière

Initiation et apprentissage de la fabrication de la FARINE DE FRUIT A PAIN avec l’association « INSERTION DU MOULIN »

Restauration « AUTOUR DU FRUIT A PAIN »

MOULIN HYDROELECTRIQUE DU GROS-MORNE Petite Lézarde 97213 gros-morne Gros-Morne 97213 Martinique +596696236642 https://www.moulinhydroelectriquegm.com Edifié en 1933, Le Moulin Prélève son eau dans la rivière pour produire de l’électricité. C’est l’un des seuls moulins hydroélectriques en activité de toute la Caraibe. Le site molinologique du Gros-Morne produit et transforme en Farine le Manioc, Toloman, et tous les autres légumes de Martinique. , c’est un Site sans Gluten et fabrique des dérivés des Farines (Pâtisserie-Crêpes-Cassaves-Accras et Restauration).

Ce site mérite d’être visité et soutenu car il fait parti du Patrimoine Martiniquais. Parkings- Accessibilité en Cars et voitures.

Moulin hydroélectrique du Gros-Morne, journées européennes du patrimoine 2025