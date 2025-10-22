Tous aux abris ! Fabrique ton nichoir à oiseaux Hanvec

Tous aux abris ! Fabrique ton nichoir à oiseaux Hanvec mercredi 22 octobre 2025.

Tous aux abris ! Fabrique ton nichoir à oiseaux

Domaine de Menez Meur Hanvec Finistère

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 15:30:00

2025-10-22

Pour ravir nos yeux et nos oreilles pendant les beaux jours, les oiseaux de nos jardins auront bientôt besoin de se trouver un abri pour se protéger du froid. Et si vous leur donniez un coup de pouce ?

Venez donc en famille construire un nichoir que vous emporterez à la maison !

Vous repartirez aussi avec les bons conseils de l’animateur et de la fiche “Opération oiseaux” de notre collection “Tous acteurs de la biodiversité”.

Bricolage facile et bonne humeur assurée pour une installation rapide et optimale dans votre jardin ou sur votre balcon.

– Réservation au 02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

– Tout public A partir de 5 ans. .

Domaine de Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

