Tous aux abris ! Fabrique ton nichoir à oiseaux Hanvec

Domaine de Menez Meur Hanvec Finistère

Pour ravir nos yeux et nos oreilles pendant les beaux jours, les oiseaux de nos jardins auront bientôt besoin de se trouver un abri pour se protéger du froid. Et si vous leur donniez un coup de pouce ?

Venez en famille construire un nichoir pour aider les oiseaux de nos jardins à se protéger du froid pendant l’hiver. Bricolage facile et bonne humeur assurée pour une installation optimale dans votre jardin ou sur votre balcon.

Vous repartirez aussi avec les bons conseils de l’animateur et de la fiche “Opération oiseaux” de notre collection “Tous acteurs de la biodiversité”.

– Réservation au 02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

– Tout public A partir de 5 ans. .

