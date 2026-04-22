Rosheim

Tous aux châteaux du site du Purpurkopf pour le 1er mai !

Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Découverte du site archéologique du Purpurkopf, où des fouilles menées depuis 2022 ont mis au jour un castrum des IXe-Xe siècles, considéré comme le plus ancien château d’Alsace. Cette fortification, probablement liée aux ancêtres du pape Léon IX, témoigne également d’une occupation plus ancienne du site.

Partez à la découverte du site du Purpurkopf et échangez avec les membres du Club Vosgien qui œuvrent à la préservation et à la restauration de ce lieu chargé d’histoire.

Des fouilles archéologiques menées depuis 2022 par Archéologie d’Alsace, avec l’aide des bénévoles du Club Vosgien du Purpurkopf, ont mis au jour un castrum datant des IXe-Xe siècles. Il est identifié comme une résidence des ancêtres du pape Léon IX, ce qui en ferait le plus ancien château d’Alsace.

L’édifice fortifié mesure environ 19 m de long pour 12 m de large, avec des murs d’environ 2 m d’épaisseur et une hauteur apparente de 2 m. La hauteur initiale du bâtiment est estimée entre 9 et 10 m, en tenant compte de la structure en bois et du pignon de toiture.

Des carreaux d’arbalète et des pointes de flèches ont été découverts lors des fouilles, attestant probablement d’une fonction militaire. Le bâtiment est par ailleurs entouré d’une enceinte, confirmant son caractère défensif.

Le site avait également été occupé à l’époque romaine, mais la nature exacte de cette occupation reste aujourd’hui inconnue.

Le site est en libre accès et accessible uniquement à pied (environ 5 km aller-retour). Les bénévoles vous proposent toutefois deux départs accompagnés depuis le parking, au choix à 10h ou à 14h30. Pour une meilleure organisation, l’inscription est appréciée. .

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 05 85 73 cvpurpurkopf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery of the Purpurkopf archaeological site, where excavations carried out since 2022 have unearthed a 9th-10th century castrum, considered to be the oldest castle in Alsace. This fortification, probably linked to the ancestors of Pope Leo IX, also bears witness to an earlier occupation of the site.

L’événement Tous aux châteaux du site du Purpurkopf pour le 1er mai ! Rosheim a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile