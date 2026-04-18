Dambach-la-Ville

Tous aux châteaux pour le 1er mai ! château du Bernstein

Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 10:30:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Visites découverte en français et allemand (sur demande) du château et du chantier,

Présentation de dessins, plans, photos. Tables de pique-nique et abris mis à disposition.

Journée des châteaux forts d’Alsace

L’association les Amis du BERNSTEIN vous invite cordialement pour le visite traditionnelle de découverte du château-fort du BERNSTEIN !

Au programme

Visite libre ou guidée (gratuite), panneaux d’infos (plans, historique etc.), renseignements et présentations des travaux en cours par les bénévoles.

Accès

Par la route Blienschwiller, puis RD 203 –direction Hohwarth-Villé, puis à gauche, prendre chemin forestier sur environ 4km, jusqu‘au parking du Schulwaldplatz, puis à pied après la barrière environ 15mn (suivre le fléchage)

A pied: chemin balisé du Club Vosgiens à partir de Dambach-la-Ville

Tables pique nique à disposition ! 0 .

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 09 09 50 andrefischbach@free.fr

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English :

Discovery tours in French and German (on request) of the château and building site,

Presentation of drawings, plans and photos. Picnic tables and shelters available.

L’événement Tous aux châteaux pour le 1er mai ! château du Bernstein Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme du pays de Barr