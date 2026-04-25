Tous aux châteaux pour le 1er mai ! château du Landsberg Barr
Tous aux châteaux pour le 1er mai ! château du Landsberg Barr vendredi 1 mai 2026.
Barr
Tous aux châteaux pour le 1er mai ! château du Landsberg
château du LANDSBERG Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le 1er mai, vivez une immersion médiévale au château du Landsberg !
Animations, ateliers, contes et gourmandises vous attendent au pied des remparts.
Le 1er mai est la journée des châteaux forts en Alsace. Le château du Landsberg vous accueille !
Sur place diverses activités vous seront proposées:
visites guidées
atelier de maçonnerie pour enfants
jeux pour enfants
frappe de monnaie
présentation d’armes médiévales
contes et légendes
présentation des activités de l’association
Et bien sûr, vous trouverez de la petite restauration au pied du château. 0 .
château du LANDSBERG Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 46 77 98 bender_barbara@yahoo.fr
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English :
Experience medieval immersion at Landsberg Castle on May 1!
Activities, workshops, storytelling and treats await you at the foot of the ramparts.
L’événement Tous aux châteaux pour le 1er mai ! château du Landsberg Barr a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Barr
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