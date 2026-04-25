Barr

Tous aux châteaux pour le 1er mai ! château du Landsberg

château du LANDSBERG Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le 1er mai, vivez une immersion médiévale au château du Landsberg !

Animations, ateliers, contes et gourmandises vous attendent au pied des remparts.

Le 1er mai est la journée des châteaux forts en Alsace. Le château du Landsberg vous accueille !

Sur place diverses activités vous seront proposées:

visites guidées

atelier de maçonnerie pour enfants

jeux pour enfants

frappe de monnaie

présentation d’armes médiévales

contes et légendes

présentation des activités de l’association

Et bien sûr, vous trouverez de la petite restauration au pied du château. 0 .

château du LANDSBERG Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 46 77 98 bender_barbara@yahoo.fr

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English :

Experience medieval immersion at Landsberg Castle on May 1!

Activities, workshops, storytelling and treats await you at the foot of the ramparts.

L’événement Tous aux châteaux pour le 1er mai ! château du Landsberg Barr a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Barr