Tous aux châteaux Wintzenheim

Tous aux châteaux

5 Route des châteaux Wintzenheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-05-01 13:30:00

fin : 2026-05-01 17:30:00

2026-05-01

Rejoignez-nous pour des visites guidées (selon affluence) et gravez au stylet, sur une plaque d’argile auto-durcissante, le château de vos rêves.

Un temps pour créer et célébrer les châteaux forts d’Alsace !

Rejoignez-nous pour des visites guidées (selon affluence) et participez à une fresque collective pour un moment créatif et convivial.

En accès libre

Dès 5 ans

Pas de supplément au droit d’entrée .

5 Route des châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 chateau-hohlandsbourg@alsace.eu

English :

Join us for guided tours (depending on attendance) and engrave your dream castle on a self-hardening clay plate.

