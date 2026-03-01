Tous aux châteaux Wintzenheim
Tous aux châteaux Wintzenheim vendredi 1 mai 2026.
Tous aux châteaux
5 Route des châteaux Wintzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 13:30:00
fin : 2026-05-01 17:30:00
Date(s) :
2026-05-01
Rejoignez-nous pour des visites guidées (selon affluence) et gravez au stylet, sur une plaque d’argile auto-durcissante, le château de vos rêves.
Un temps pour créer et célébrer les châteaux forts d’Alsace !
Rejoignez-nous pour des visites guidées (selon affluence) et participez à une fresque collective pour un moment créatif et convivial.
En accès libre
Dès 5 ans
Pas de supplément au droit d’entrée .
5 Route des châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 chateau-hohlandsbourg@alsace.eu
English :
Join us for guided tours (depending on attendance) and engrave your dream castle on a self-hardening clay plate.
