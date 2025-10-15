Tous aux cinés ! Morteau

Tous aux cinés ! Morteau mercredi 15 octobre 2025.

Tous aux cinés !

Le Paris L’Atalante Morteau Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-15

Tous aux cinés !

Vent du large et air du pays ! Cinémas du monde et productions franc-comtoises ! Films d’auteurs et cinoche populaire haut de gamme ! C’est le cocktail que vous offrirons, Le Paris et L’Atalante, si vous honorez de votre présence leur Invitation au voyage.

Ce sera la 7e édition du Festival de cinéma de Morteau, une longévité qui atteste de votre intérêt croissant pour ce temps fort de la riche vie culturelle du Val.

Les équipes ciné de L’Atalante et du Paris vous espèrent nombreux pour cette fête du cinéma. .

Le Paris L’Atalante Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Tous aux cinés !

German : Tous aux cinés !

Italiano :

Espanol :

L’événement Tous aux cinés ! Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER