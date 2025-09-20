Tous aux jeux ! Musée d’archéologie et d’histoire locale Denain

Activité en extérieur, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Tous aux jeux !, c’est la possibilité de découvrir, de jouer, de s’amuser avec des jeux anciens en bois.

Au programme : Le chat et la souris géant, billard japonais, billard hollandais, table à élastique, bowling de table, la grenouille, le bi-flip et bien d’autres…

Musée d’archéologie et d’histoire locale 9 Place Wilson, 59220 Denain, France Denain 59220 Nord Hauts-de-France +33374859602 https://www.ville-denain.fr/Decouvrir-Denain/Histoire-et-patrimoine/Musee-d-archeologie-et-d-histoire-locale Ancienne mairie construite en 1847, le bâtiment devient le musée municipal en 1947. Les collections proposent des thèmes liés à l’histoire de la ville, des objets archéologiques, une évocation de la Bataille de Denain en 1712, le travail dans l’industrie minière et sidérurgique et la société de la région. Parking gratuit face au musée, gare SNCF à 20 minutes à pied.

