Tous branchés ! De la radio au smartphone histoire des télécommunications Visite guidée de l’exposition temporaire par les commissaires

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-26

Venez découvrir l’exposition temporaire Tous branchés ! en compagnie d’une des commissaires de l’exposition.

Durée 45 minutes

À partir de 10 ans

Réservation conseillée .

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairiepetitcaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tous branchés ! De la radio au smartphone histoire des télécommunications Visite guidée de l’exposition temporaire par les commissaires

L’événement Tous branchés ! De la radio au smartphone histoire des télécommunications Visite guidée de l’exposition temporaire par les commissaires Petit-Caux a été mis à jour le 2026-03-09 par Communauté de communes des Falaises du Talou