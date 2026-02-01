Tous connectés Soirée famille Salle bois plaisant Le Bernard
Tous connectés Soirée famille Salle bois plaisant Le Bernard mardi 24 février 2026.
Tous connectés Soirée famille
Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 18:30:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
.
Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tous connectés Soirée famille Le Bernard a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral