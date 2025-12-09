Tous connectés! Ventes et collecte de matériel informatique et atelier IA Centre Samazeuilh Nérac
Tous connectés! Ventes et collecte de matériel informatique et atelier IA Centre Samazeuilh Nérac lundi 15 décembre 2025.
Tous connectés! Ventes et collecte de matériel informatique et atelier IA
Centre Samazeuilh 12 Rue François Baudy Nérac Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-15
fin : 2025-12-15
2025-12-15
Albret Communauté propose un atelier avec mini-jeux et débat autour de l’intelligence artificielle (de 10h à 12h ) ainsi qu’une collecte et vente de matériel informatique (claviers, souris, écrans etc…). Achetez du reconditionné à tarifs solidaires. .
Centre Samazeuilh 12 Rue François Baudy Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 43 84
