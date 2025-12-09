Tous connectés! Ventes et collecte de matériel informatique et atelier IA Centre Samazeuilh Nérac

Tous connectés! Ventes et collecte de matériel informatique et atelier IA

Centre Samazeuilh 12 Rue François Baudy Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

Albret Communauté propose un atelier avec mini-jeux et débat autour de l’intelligence artificielle (de 10h à 12h ) ainsi qu’une collecte et vente de matériel informatique (claviers, souris, écrans etc…). Achetez du reconditionné à tarifs solidaires. .

Centre Samazeuilh 12 Rue François Baudy Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 43 84

English : Tous connectés! Ventes et collecte de matériel informatique et atelier IA

L’événement Tous connectés! Ventes et collecte de matériel informatique et atelier IA Nérac a été mis à jour le 2025-12-07 par OT de l’Albret