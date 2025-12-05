Tous contre César Espace Culturel Le Roëlan Erdeven

Tous contre César

L’AFC Vénète vous invite à remonter le temps et venir passer quelques heures au temps des Celtes du 1er siècle avant J.-C. grâce à deux films exceptionnels de reconstitution historique et un livre.

– Film La Bataille des Vénètes , 10mn

Réalisé par Gallien Chanalet-Quercy, en 2015 à Erdeven (Kerhillio) pour la reconstitution de la bataille des Vénètes et diffusé au Ker à Vannes a été récompensé à Hollywood par le premier prix du court-métrage 3D lors de la cérémonie Advanced Imaging Society Lumière Creative Awards et primé au 3DKIFF Festival à Séoul, en Corée du Sud.

– Film Le Pacte Gaulois , 30mn

Réalisé par Seb Duhem, ce film a reçu plusieurs prix d’archéologie et la bande originale concue par Julian Cuvilliez a été sacrée au Screen Power Film festival de Londres autant pour la musique que pour les décors et les costumes.

– Livre Enora, fille-druide vénète , par Jean-Loup Princelle, Éditions Yoran Embanner

À travers ce roman historique, l’auteur vient répondre aux textes de César. Entre le Proconsul et la jeune Celte se referme ainsi un duel épique, qui a vu se jouer le sort de la Celtie toute entière. L’histoire s’ouvre sur la défaite d’Alésia alors qu’Enora, emmenée comme esclave, porte en elle une mission secrète, confiée par les plus puissantes et les plus mystérieuses des instances druidiques. Pendant que l’armée de César s’en retourne vers Rome, elle ne sait pas qu’elle conduit vers sa cible une agent secrète, dont l’action sera décisive pour la survie des Celtes.

Jean-Loup Princelle sera présent pour vous parler de son œuvre et répondre à vos questions.

Parmi nos autres invités, les Teuta Osismi, auront plaisir à vous parler de leur travail de reconstitution historique. .

