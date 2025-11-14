Tous cuivrés ! Alençon

Tous cuivrés !

TOUS CUIVRÉS !

Un week-end dédié aux cuivres rutilants

Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre 2025 / Alençon

Durant 3 jours, les cuivres vont faire swinguer Alençon à l’occasion d’un nouveau rendez-vous

Tous cuivrés ! proposé par la Ville et la CUA.

La soirée d’ouverture aura lieu le vendredi 14 novembre, à 20 h, à la Halle aux

toiles. Au programme un concert Opus 61 du quintette de cuivres et batterie The

Hipsters (tarifs habituels Opus 61) qui présentera pour l’occasion un répertoire des

plus festifs.

Le samedi 15, trois fanfares Les Transformateurs acoustiques, Giorgio Harmonie

et Zygos brass band animeront à tour de rôle les rues d’Alençon en fin de

matinée sur le marché et dans l’après-midi au parc Simone Veil, dans la cour carrée

de la Dentelle, devant l’office de tourisme, sur le parking de Montsort face à l’église

et sur la place du Puits des Forges. Les trois groupes se réuniront à 18 h, place

de la Magdeleine, pour un grand final. À 20 h, un concert gratuit rassemblera sur

la scène du théâtre d’Alençon, une centaine de musiciens amateurs de la région

(trompettes, cors, trombones, tubas, euphoniums).

Le festival se conclura le dimanche 16 avec un ciné-concert gratuit, à 16 h, au

théâtre. Le brass band les Coniques Brass Band interprètera en direct la bande

originale du film britannique Les Virtuoses (1996).

▶ Pratique

Concerts gratuits sur réservation [hormis le concert

d’ouverture tarifs Opus 61]

Réservation des places de concerts en ligne sur

https://cu-alencon-conservatoire.mapado.com

Programme complet à retrouver sur

www.alencon.fr

www.cu-alencon.fr

et sur les pages de la Ville et de la CUA

VILLE ET COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON

THE HIPSTERS Concert Opus 61

Vendredi 14 novembre à 20 h Halle aux toiles

Fanfares dans la ville

Samedi 15 novembre à partir de 11 h

Centre-ville

Big Brass Grand ensemble cuivres amateur

Samedi 15 novembre à 20 h Théâtre

Les Coniques Brass Band Ciné-concert Les Virtuoses

Dimanche 16 novembre à 16 h Théâtre

Un week-end dédié aux cuivres rutilants Trompette Cornet Cor Trombone Tuba

Infos et réservation en ligne sur

https://cu-alencon-conservatoire.mapado.com et à l’Office de tourisme de la CUA au

38 rue aux Sieurs, Alençon

LE SON DES POUBELLES

En amont de la soirée d’ouverture, un atelier de

fabrication d’instruments à partir de matériel de

récup’ sera proposé le vendredi 14 novembre, de

17 h à 18 h 45 à la médiathèque d’Aveline. Gratuit et

ouvert à tous dès 6 ans [sur inscription auprès de la

médiathèque Aveline], il donnera vie à un orchestre

éphémère pour une unique représentation à l’issue

de l’atelier !

▶ Pratique

Médiathèque Aveline

Cour carrée de la Dentelle, Alençon

https://mediatheques.cu-alencon.fr

Tél. 02 33 82 46 00 .

