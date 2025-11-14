Tous cuivrés ! Alençon
Tous cuivrés ! Alençon vendredi 14 novembre 2025.
Tous cuivrés !
13 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-14
TOUS CUIVRÉS !
Un week-end dédié aux cuivres rutilants
Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre 2025 / Alençon
Durant 3 jours, les cuivres vont faire swinguer Alençon à l’occasion d’un nouveau rendez-vous
Tous cuivrés ! proposé par la Ville et la CUA.
La soirée d’ouverture aura lieu le vendredi 14 novembre, à 20 h, à la Halle aux
toiles. Au programme un concert Opus 61 du quintette de cuivres et batterie The
Hipsters (tarifs habituels Opus 61) qui présentera pour l’occasion un répertoire des
plus festifs.
Le samedi 15, trois fanfares Les Transformateurs acoustiques, Giorgio Harmonie
et Zygos brass band animeront à tour de rôle les rues d’Alençon en fin de
matinée sur le marché et dans l’après-midi au parc Simone Veil, dans la cour carrée
de la Dentelle, devant l’office de tourisme, sur le parking de Montsort face à l’église
et sur la place du Puits des Forges. Les trois groupes se réuniront à 18 h, place
de la Magdeleine, pour un grand final. À 20 h, un concert gratuit rassemblera sur
la scène du théâtre d’Alençon, une centaine de musiciens amateurs de la région
(trompettes, cors, trombones, tubas, euphoniums).
Le festival se conclura le dimanche 16 avec un ciné-concert gratuit, à 16 h, au
théâtre. Le brass band les Coniques Brass Band interprètera en direct la bande
originale du film britannique Les Virtuoses (1996).
▶ Pratique
Concerts gratuits sur réservation [hormis le concert
d’ouverture tarifs Opus 61]
Réservation des places de concerts en ligne sur
https://cu-alencon-conservatoire.mapado.com
Programme complet à retrouver sur
www.alencon.fr
www.cu-alencon.fr
et sur les pages de la Ville et de la CUA
VILLE ET COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON
THE HIPSTERS Concert Opus 61
Vendredi 14 novembre à 20 h Halle aux toiles
Fanfares dans la ville
Samedi 15 novembre à partir de 11 h
Centre-ville
Big Brass Grand ensemble cuivres amateur
Samedi 15 novembre à 20 h Théâtre
Les Coniques Brass Band Ciné-concert Les Virtuoses
Dimanche 16 novembre à 16 h Théâtre
Un week-end dédié aux cuivres rutilants Trompette Cornet Cor Trombone Tuba
Infos et réservation en ligne sur
https://cu-alencon-conservatoire.mapado.com et à l’Office de tourisme de la CUA au
38 rue aux Sieurs, Alençon
LE SON DES POUBELLES
En amont de la soirée d’ouverture, un atelier de
fabrication d’instruments à partir de matériel de
récup’ sera proposé le vendredi 14 novembre, de
17 h à 18 h 45 à la médiathèque d’Aveline. Gratuit et
ouvert à tous dès 6 ans [sur inscription auprès de la
médiathèque Aveline], il donnera vie à un orchestre
éphémère pour une unique représentation à l’issue
de l’atelier !
▶ Pratique
Médiathèque Aveline
Cour carrée de la Dentelle, Alençon
https://mediatheques.cu-alencon.fr
Tél. 02 33 82 46 00 .
13 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72
English : Tous cuivrés !
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tous cuivrés ! Alençon a été mis à jour le 2025-10-31 par OT CUA ALENCON