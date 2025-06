Tous dans le van deuxième édition Amboise 29 juin 2025 07:00

Tous dans le van deuxième édition Avenue de Tours Amboise Indre-et-Loire

Participez à la deuxième édition de Tous Dans le Van! c’est le dimanche 29 juin à l’étang de la Varenne-sous-Chandon.

Nous vous invitons à une journée familiale et champêtre autour de l’étang. Venez découvrir une multitude d’animations centrées autour du Vélo, de l’Art et de la Nature. Rencontrez des acteurs engagés dans la préservation des ressources naturelles, participez au troc’ plantes, profitez de tours de calèche, d’initiations sportives (pêche, canoë, hydrospeed, etc.) et d’animations pour tous les âges.

Profitez également de deux conférences au cours de la journée et d’un concert par le Cluster Ensemble à 19h00.

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place avec plusieurs food trucks présents.

Retrouvez tout le programme sur https://www.ville-amboise.fr/58-3679/fiche/tous-dans-le-van-2.htm .

Avenue de Tours

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23

