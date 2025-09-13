Tous debout avec Flora Quais Pauillac

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

la Rotonde vous propose une soirée conviviale autour d’une planche et d’un verre de vin, dans le beau cadre des quais face à l’estuaire.

Nous vous attendons nombreux à cette soirée caritative, dont l’entièreté des bénéfices sera reversée à l’association pour Flora.

Sur réservation par téléphone ou sur place.

En partenariat avec les magasins Intermarché et Carrefour, la boulangerie Les 3L, PSV, ainsi que la Maison du Tourisme et du Vin et la Mairie. .

Quais La Rotonde Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 31 43 86

