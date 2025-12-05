Tous en bal 2e édition Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne

Tous en bal 2e édition

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Tous en bal revient pour une seconde édition placée sous le signe de la fête, du partage et de la liberté. L’esprit du bal trad s’y déploie pleinement un espace où chacun peut se laisser porter, rencontrer, danser et savourer l’énergie collective. La journée débute à 16 h avec le départ du carnaval, suivi à 17 h du bûcher de Monsieur Carnaval, moment fort qui ouvre les festivités. À 18 h, profitez d’une initiation gratuite aux danses traditionnelles pour curieux et débutants. À 20 h, c’est Cau Bell qui ouvrira la danse avec une musique aérienne mêlant voix occitanes et textures électro. À 21 h 30, Petit Piment prendra le relais avec un bal puissant, coloré d’influences afro-antillaises et profondément ancré dans les traditions du Poitou et de la Gascogne. Petite restauration et buvette sur place. Billets en ligne. .

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 63 84 70 musiquesenbastide@gmail.com

