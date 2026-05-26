Wandignies-Hamage

Tous en Bottes

1085 Rue Jean Jaurès Wandignies-Hamage Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Tous en Bottes aux Jardins d’Olus à Wandignies-Hamage !

Le dimanche 21 juin, poussez la barrière des Jardins d’Olus à Wandignies-Hamage et découvrez les coulisses d’une micro-pépinière engagée pour la biodiversité et les productions durables.

Au programme visites guidées, découverte des différentes variétés cultivées, des techniques de production, du jardin de pieds-mères et des solutions favorisant l’autonomie et le recyclage au jardin. Tout au long de l’après-midi, profitez également d’ateliers autour du pain et des brioches, d’un concert folk, d’animations sur la biodiversité et d’une buvette conviviale.

Une belle occasion de rencontrer des producteurs passionnés, d’échanger autour du jardinage naturel et de passer un moment en famille au cœur de la nature ! .

1085 Rue Jean Jaurès Wandignies-Hamage 59870 Nord Hauts-de-France pepiniere@lesjardinsdolus.fr

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English :

Everyone in Boots at the Jardins d’Olus in Wandignies-Hamage!

L’événement Tous en Bottes Wandignies-Hamage a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent