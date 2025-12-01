Tous en Chœur – Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris

Grand Amphithéâtre

Ensemble Contraste

Edwige Parat, direction

Concert du chœur de la Maîtrise de Paris

Le mardi 16 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-16T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-16T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-16T20:30:00+02:00_2025-12-16T22:00:00+02:00

Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 47 Rue des Écoles 75005 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis