Tous en Chœur – Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris
Tous en Chœur – Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris mardi 16 décembre 2025.
Grand Amphithéâtre
Ensemble Contraste
Edwige Parat, direction
Concert du chœur de la Maîtrise de Paris
Le mardi 16 décembre 2025
de 20h30 à 22h00
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-16T21:30:00+01:00
fin : 2025-12-16T23:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-16T20:30:00+02:00_2025-12-16T22:00:00+02:00
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 47 Rue des Écoles 75005 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis