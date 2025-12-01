Tous en Chœur – Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris

Tous en Chœur – Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris mardi 16 décembre 2025.

Grand Amphithéâtre
Ensemble Contraste
Edwige Parat, direction

Concert du chœur de la Maîtrise de Paris
Le mardi 16 décembre 2025
de 20h30 à 22h00
payant

Public jeunes et adultes.

Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 47 Rue des Écoles  75005 Paris
