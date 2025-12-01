Tous en Chœur – Le Bal Blomet Le Bal Blomet Paris
Tous en Chœur – Le Bal Blomet Le Bal Blomet Paris vendredi 19 décembre 2025.
Chœur de la Maîtrise de Paris
Edwige Parat, direction
Ensemble Contraste
Arnaud Thorette, Johan Farjot, direction
Le Bal Blomet invité le Chœur de la Maîtrise de Paris
Le vendredi 19 décembre 2025
de 20h00 à 22h00
payant
Public jeunes et adultes.
Le Bal Blomet 33 rue Blomet 75015 Paris
