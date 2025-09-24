Tous en forêt à la Forêt domaniale d’Eawy Freulleville

Tous en forêt à la Forêt domaniale d’Eawy

Freulleville Seine-Maritime

Pour cette cinquième édition de Tous en forêt en Normandie, les forestiers de l’Office national des forêts vous donnent rendez-vous le mercredi 24 septembre à 14h00 en forêt domaniale d’Eawy.

Ils pourront répondre à toutes vos questions concernant la forêt et sa gestion au travers d’une visite guidée d’environ 2h. Événement gratuit et sur inscription. .

