Informations pratiques

Charleval

Tous en forêt

Ferme de Colmont Charleval Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Tous en forêt, c’est l’évènement annuel de l’Office national des forêts à ne pas manquer.

Les enjeux des forêts et leur gestion suscitent des questions sur de nombreuses thématiques réchauffement climatique, lutte contre les incendies, protection de la biodiversité, coupes d’arbres, production de bois …

Pour répondre à ces interrogations, les forestiers de l’ONF invitent le public, les élus, les acteurs locaux… à les rencontrer fin septembre 2026 en forêt.

Les forestiers accueilleront les visiteurs au travers de promenades commentées d’environ 2h, ouvertes à toutes les questions et sujets d’actualités.

Pour la forêt de Lyons, le rendez-vous se fera au parking de Colmont, rue de la ferme de Colmont le 26 septembre à 14h30.

L’évènement est gratuit pour tous mais la réservation est obligatoire sur leur billetterie. .

Ferme de Colmont Charleval 27380 Eure Normandie

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English : Tous en forêt

L’événement Tous en forêt Charleval a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Lyons Andelle