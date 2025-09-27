[Tous en forêt] La forêt d’Arques Forêt d’Arques Arques-la-Bataille

Forêt d’Arques / Champ de Tir Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Pour cette cinquième édition de Tous en forêt en Normandie, les forestiers de l’Office national des forêts vous donnent rendez-vous le samedi 27 septembre à 14h en forêt d’Arques.

Ils pourront répondre à toutes vos questions concernant la forêt et sa gestion au travers d’une visite guidée d’environ 2h.

Que vous soyez amateur de nature ou simplement en quête d’un moment hors du temps, laissez-vous guider et venez profiter d’un bol d’air ressourçant en pleine forêt !

Événement gratuit et sur inscription. .

